Il portiere del Napoli, Alex Meret, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio casalingo contro l'Udinese, analizzando la prestazione della squadra e l'episodio del gol subito.

Sul pareggio e la corsa Scudetto: "Non pensiamo all'Inter, ma partita dopo partita, come sempre. Oggi volevamo i tre punti, ma il percorso è buono e dobbiamo cercare la vittoria contro la Lazio".

Meret ha poi commentato l'episodio del pareggio dell'Udinese: "C'è stata un'incomprensione, io ho chiamato il pallone ma forse Juan Jesus non si è sentito sicuro a lasciarlo. Potevamo evitarlo, dispiace perché abbiamo regalato una palla pericolosa. Ora testa alta e pensiamo alla prossima. Il mister ci ha ricordato quello che abbiamo fatto di buono. Sappiamo che questo pareggio non ci lascia contenti, ma l'Udinese è una squadra molto fisica e non era semplice affrontarla. Dobbiamo proseguire su questa strada per ottenere soddisfazioni".

Sul gol di Ekkelenkamp: "Il suo tiro aveva una traiettoria molto strana. Peccato perché gli abbiamo concesso il pallone, ma dobbiamo riconoscere il gesto tecnico dell’avversario: ha fatto un gran gol".