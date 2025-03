Lunga intervista concessa ai microfoni di DAZN da parte di Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli. È stata l'occasione per parlare anche di Antonio Conte e dell'impatto avuto sulla sua carriera: "Penso abbia cambiato la mentalità e poi la fase difensiva. Difendevo anche prima, ma adesso lui mostra meglio come fare, come cambiare gioco, devo giocare più avanti. Anche quando ricevo la palla, so quello che devo fare prima. Prima che arrivasse già sapevo fosse un grande allenatore.

Lo avevo già sentito da Skriniar, quando lui era all'Inter: i suoi allenamenti sono molto duri. Mi ha dato molte cose, sulla mentalità, come migliorare al livello successivo. Perché prima pensavo che un certo tipo di cose non potessi farle. Dal primo giorno ho sentito che non era un allenatore come gli altri, si percepiva subito la sua personalità. 'Ok è il miglior allenatore che potessimo scegliere', ho pensato al primo allenamento. Ho subito iniziato a capire, 'Wow, sarà tosta questa stagione', ma lui ovunque è andato ha vinto campionato o altri titoli. So che che è difficile, ma lui può portarmi a un altro livello sia dentro che fuori dal campo".

Sullo Scudetto: "C'è ancora l'Atalanta, c'è l'Inter. Giocano bene, loro. Noi possiamo solo spingere in allenamento e dare tutto in campo. Voglio davvero vincere, ma a volte la gente, quando eravamo primi, volava già troppo. Non è così facile vincere lo scudetto come uno pensa".