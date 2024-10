Raggiunto da DAZN prima del match contro l'Empoli, Giovanni Manna inquadra i prossimi impegni del Napoli (il 10 novembre c'è la sfida con l'Inter) partendo parò dall'importanza di due ex nerazzurri come Antonio Conte e Romelu Lukaku: "Romelu è un giocatore che non scopriamo oggi, il livello umano e professionale è quello di un campione - sottolinea il direttore sportivo dei partenopei -. Sapevamo di questa volontà di non andare in nazionale, visto che non ha fatto la preparazione arrivando in ritardo, vuole lavorare per determinare. Per quanto riguarda Conte, sono avvantaggiato dal fatto di avere un grandissimo allenatore che tiene tutti sul pezzo, il nostro è un lavoro di supporto".

Manna poi aggiunge: "Banale dire che oggi è una partita importante, lo sono tutte. Sicuramente dopo la pausa è più complicato ripartire, affrontiamo una squadra forte e ben allenata. Ci aspetta un trittico di partite che ci dirà a che punto siamo del nostro percorso".