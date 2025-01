Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha commentato ai microfoni di DAZN la vittoria contro l'Hellas Verona, analizzando i cambiamenti tattici e la gestione della rosa: "Ci sono stati dei cambiamenti. Ho cercato il sistema più adatto alla squadra: fino all'ultima settimana di mercato ci mancavano tre giocatori chiave. Inizialmente giocavamo con il 3-4-2-1, poi, con gli arrivi di Lukaku, McTominay e Neres, abbiamo adottato il 4-3-3, passando prima da un 4-2-2-2. Ora siamo cresciuti molto: vedo i risultati in allenamento e questo mi dà grande soddisfazione. Anche chi ha avuto difficoltà iniziali, come Spinazzola, sta rispondendo alla grande. Juan Jesus, criticato da molti, si sta dimostrando affidabile."

La questione Kvaratskhelia?

"Mi sembra di parlare italiano... Vorrei essere chiaro: la mia delusione non è verso il giocatore o la società, ma verso me stesso. In sei mesi non sono riuscito a influire sulla situazione come avrei voluto. Mi ero illuso di poter fare la differenza, ma mi sono reso conto di essere rimasto al punto di partenza. Nonostante ciò, Kvara è un professionista e un bravissimo ragazzo. Se ci saranno offerte, valuteremo, ma il gruppo ha dimostrato compattezza e ha saputo isolarsi dalle voci di mercato, mantenendo alta la concentrazione e la voglia di vincere."

Conte ha infine ribadito l’importanza del collettivo: "Ho un gruppo granitico, con un grande senso di appartenenza. Questo è ciò che fa la differenza."