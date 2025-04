Scott McTominay grande protagonista del successo rotondo del Napoli sull'Empoli. Il centrocampista scozzese ha parlato così a DAZN nel post-partita: "Ho sempre sognato di vincere trofei e di essere campione per tutta la mia vita. Non perderò mai questo sogno, nemmeno quando la mia carriera sarà finita. Però non possiamo guardare troppo avanti: dobbiamo concentrarci su una partita alla volta, senza farci distrarre da ciò che fanno gli altri o dai risultati altrui. Lo Scudetto? È un sogno che ho da bambino, ma bisogna restare concentrati e lavorare sodo”.

Poi spazio anche a qualche considerazione su Lukaku: “Romelu è un ottimo compagno di squadra - spiega McTominay -, chiede molto a tutti noi e a se stesso per creare più opportunità. Ha una carriera incredibile e sono molto felice di averlo al mio fianco. In campo e nello spogliatoio ci trascina, è davvero importante per il gruppo”.