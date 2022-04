Il centrocampista del Napoli Frank Anguissa ha rilasciato un'intervista al canale ufficiale della Serie A parlando di presente e futuro: "Scudetto? Ho un messaggio per tutta la squadra: se giochiamo tutti insieme, possiamo ancora farcela. So che i nostri tifosi saranno con noi fino alla fine e non vogliamo deluderli. Non arrendiamoci, diamo tutto in campo, poi vedremo come finirà, ma dobbiamo dare battaglia fino alla fine". Queste le parole riprese dai colleghi di TuttoNapoli.