Intervenuto a Sportmediaset nell'immediato post gara di ieri sera a San Siro contro il Napoli, il centrocampista del Milan Yunus Musah ha analizzato il ko: "Contro queste squadre si devono sfruttare le occasioni, loro lo hanno fatto con le poche che hanno avuto, mentre noi non l’abbiamo fatto con le tante avute". Un'analisi lucida che non nasconde le recriminazioni alla squadra di Fonseca, pur non lasciandosi condizionare sul lungo periodo.

Scudetto già sfumato?

"Adesso siamo a novembre, manca ancora molto in campionato. Siamo ancora ottimisti perché mancano tantissime partite. Lottiamo e lotteremo sempre fino alla fine".