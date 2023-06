Quattro giornate di stop per José Mourinho. Così ha stabilito la UEFA per aver, l'allenatore portoghese "rivolto un linguaggio aggressivo al giudice di gara" durante la finale di Europa League persa contro il Siviglia. Costano dunque quattro turni della prossima stagione di Europa League lontano dalla panchina le accuse dello Special One rivole all'arbitro Taylor.