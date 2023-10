Lunga intervista per Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ai microfoni di Libero. Il dirigente ha parlato anche dell'acquisto di Alejandro 'Papu' Gomez, attaccante svincolato che era stato seguito anche dall'Inter: "Il Papu è un grande acquisto per il Monza. Credo che ogni tifoso abbia festeggiato, in qualche modo. L’ho fatto anch’io, ovviamente in modo scherzoso - ha detto riferendosi al balletto pubblicato sui social proprio assieme al calciatore -. Non vedo davvero perché la cosa debba entrare nella discussione sulla campagna elettorale".

Perché è arrivato il ripensamento dopo la decisione di non ricandidarsi? "Un anno fa il Monza doveva giocare la sua prima stagione in serie A, dopo 110 anni di storia del nostro club. Era una pagina storica, che meritava tutto il mio impegno e la mia attenzione. Se mi fossi ricandidato al Senato sarei stato un cattivo parlamentare e un cattivo dirigente sportivo. Con Berlusconi avevamo realizzato il miracolo di portare il Monza dalla C alla A e non volevamo certo vanificarlo. Se resterò ad del Monza anche da senatore? Assolutamente sì, con la passione di sempre".