Intervistato da Milan TV, il difensore del Milan Fikayo Tomori ha presentato così la sfida di domani contro il Newcastle che segna l'esordio dei rossoneri in Champions League: "L'anno scorso abbiamo fatto bene in Champions, volevamo vincere la semifinale con l'Inter ma purtroppo non ci è siamo riusciti. Quest'anno è diverso, abbiamo un girone difficile ma questa è la Champions, vogliamo giocare contro i migliori. Abbiamo l'opportunità di farlo e cercheremo di vincere dopo sabato, per cominciare bene il nostro percorso europeo".

Bisogna lasciarsi subito alle spalle il derby: "Dopo una sconfitta così vogliamo solo giocare, avessimo potuto farlo il giorno dopo lo avremmo fatto. Non posso dire molto altro, sappiamo che quella partita non è andata come volevamo, ora avremo l'opportunità di vincere contro una squadra tosta, che gioca con intensità ed energia, e vogliamo dimostrare la nostra voglia e la nostra capacità di rialzarci. È l'opportunità migliore per noi".