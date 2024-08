Christian Pulisic, esterno del Milan, ha parlato a DAZN nel pre-partita della sfida col Parma: "È stato sicuramente un ottimo precampionato, nonostante non sia arrivata la vittoria al primo turno. Vogliamo continuare a lavorare e spingere per arrivare a ottenere risultati positivi. Posso giocare in più posizioni, quest'anno abbiamo più soluzioni: io sono a disposizione del mister. Quanti gol quest'anno? È difficile rispondere, mi concentro su oggi: voglio segnare al Parma, poi penseremo alle altre gare”.