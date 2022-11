Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa. Alla domanda se i rossoneri siano da considerare l'anti Napoli in ottica scudetto, ha risposto: "Sbagliato da parte nostra pensare agli avversari, noi siamo il Milan, dobbiamo giocare ad alto livello e fare tantissimi punti. Non abbiamo riferimenti, nessuno da inseguire, ma solo il desiderio di esprimerci al massimo delle nostre possibilità".