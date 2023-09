La parola 'derby' è stata pronunciata innumerevoli volte nella conferenza stampa in cui Stefano Pioli ha anticipato i temi di Milan-Verona. Il 5-1 incassato dall'Inter non è stato cancellato del tutto, ma sicuramente i rossoneri hanno voltato pagina, come spiegato dal tecnico parmigiano: "Il Newcastle non ha chiuso né aperto il capitolo derby. Volevamo vincere la prima partita di Champions, è stato un peccato non averlo fatto. Ci teniamo tante cose della gara di martedì, così come ci teniamo i difetti, i limiti e gli errori che abbiamo commesso nel derby per cercare di migliorarli".