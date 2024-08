Alvaro Morata, attaccante del Milan, è stato presentato a San Siro prima del Trofeo Silvio Berlusconi, ricambiando la calorosa accoglienza del pubblico milanista con le seguenti parole pronunciate al centro del campo: “Grazie a tutti per essere venuti con questo caldo. Non possiamo promettervi titoli, ma daremo tutto per questa maglia. Spero di trovarci qui a fine stagione con i mezzo al campo dei trofei. Grazie a tutti e forza Milan”, le sue parole.