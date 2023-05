Messe le mani sulla qualificazione in Champions League dopo la vittoria in casa della Juventus, Stefano Pioli, allenatore del Milan, traccia un bilancio della stagione in conferenza stampa provando a guardare il bicchiere mezzo pieno: "Non è negativo, abbiamo fatto una grande Champions con delusione in semifinale. In campionato potevamo fare di più, abbiamo provato quest’anno a essere competitivi in due competizioni e qualcosa abbiamo pagato in campionato”.