Non c'è pace per Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese, appena tornato dopo una lunghissima assenza e di nuovo chiamato in Nazionale, proprio con la Svezia ha rimediato un infortunio muscolare che lo costringerà a stare lontano dai campi per circa un mese. Si tratta di un guaio alla coscia destra accusato alla vigilia del match con l’Arzebaigian.