"La squadra sta migliorando tanto, c’è più equilibrio. Stanno facendo di tutto per averlo. In Champions non abbiamo preso punti ancora, oggi è una partita importante" ha detto Zlatan Ibrahimovic a Sky Sport prima del fischio d'inizio tra Milan e Club Brugge avvisando le avversarie circa gli obiettivi stagionali del club rossonero. "L'obiettivo è andare più avanti possibile, abbiamo creato una squadra che deve fare bene in Italia e in Europa. Se non vinciamo nessuno è soddisfatto. Più vai avanti in Champions, più ti dà a livello economico".