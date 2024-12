Intervenuto ai microfoni di DAZN, il tecnico del Milan Paulo Fonseca ha analizzato così il match pareggiato contro la Roma e le voci su un suo possibile esonero: "Una lite con Ibrahimovic? Non ho parlato con nessuno, non so niente. Non posso commentare questo perché non è successo niente. Se mi sento solido? Sì. Non ho parlato con la dirigenza”.

Sul rigore: “Io ho esagerato in quel momento ma guardate voi. Io non voglio dire molto, per me è molto chiaro. Non voglio dire di più. Penso che bisogna analizzare ciò che succede con il Milan e ciò che succede nelle altre partite. Come si riparte nel 2025? Adesso penso che sia tempo di andare a casa e guardare questa partita e anche le soluzioni che abbiamo. Dopo cominceremo a pensare alla Supercoppa Italiana”.