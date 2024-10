Intervenuto ai microfoni di DAZN, l'allenatore del Milan Paulo Fonseca commenta così lo scontro diretto perso in casa per 2-0 contro il Milan, match che lancia gli azzurri in fuga in vetta alla classifica: "Sono sempre responsabile per ciò che succede in campo e anche stavolta mi prendo questa responsabilità - ha esordito -. Non è facile cominciare la partita con un gol del Napoli dopo cinque minuti, ma se guardiamo il risultato loro hanno realizzato due gol e noi abbiamo costruito le occasioni. La squadra ha avuto una buona reazione all'inizio della partita, abbiamo giocato un calcio positivo e con qualità. Non è facile contro un Napoli che si abbassa e difende davanti alla sua area di rigore".

Nel mirino c'è sempre lo Scudetto?

"Io non posso dire il contrario. Soprattutto vedendo come abbiamo giocato, come la squadra ha risposto a un momento difficile e come ha mostrato unità anche senza calciatori importanti. Nessuna squadra ha vinto il campionato dopo nove partite e nessuna l'ha perso dopo nove partite, per questo motivo dobbiamo proseguire nel percorso di crescita: chiaramente serviranno risultati per entrare in questa lotta. La mia principale preoccupazione è legata al fatto che abbiamo preso gol che non possiamo prendere contro una squadra come il Napoli. Poi non è facile trovare spazi contro dieci giocatori: noi abbiamo creato, abbiamo avuto occasioni, è mancato solo il gol. Dobbiamo migliorare nell'ultima decisione perché abbiamo giocato nella loro metà campo e non abbiamo permesso al Napoli di uscire", ha concluso.