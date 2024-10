La posta in palio sarà altissima da qui a fine ottobre per il Milan, che nelle prossime tre gare, tra campionato e Champions League, proverà a trovare quella continuità che gli è mancata in avvio di stagione. E' l'auspicio anche di Paulo Fonseca, che però vuole ragionare sul breve termine: "Qui tutte le partite sono importanti, per questo non penso troppo troppo in là perché la più importante è domani - ha spiegato il portoghese parlando in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Udinese -. Domani abbiamo una partita troppo difficile, il poco tempo che abbiamo serve a far concentrare il giocatore sulla prossima partita. Qui al Milan tutte le partite sono cruciali, decisive. Magari per i tifosi il derby è stato un momento decisivo, per me sono tutte decisive".