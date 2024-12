Il Bologna per poco non fa una brutta sorpresa al suo ex allenatore: ci vuole un gran gol a giro di Samuel Mbangula per permettere alla Juventus di Thiago Motta di acciuffare un pareggio in pieno recupero che sembrava insperato per i bianconeri, andati sotto di due gol tra le mura amiche dell'Allianz Stadium per via delle reti di Dan Ndoye e Tommaso Pobega, su assist pregevole di Santiago Castro. Perso anche il proprio allenatore, espulso poco prima del raddoppio felsineo, la Juve però riesce a scuotersi e a rimontare il risultato con la prima rete di Teun Koopmeiners e con la prodezza del giovane belga che capitalizza al meglio una micidiale ripartenza orchestrata da Dusan Vlahovic.

Pareggio beffardo per la squadra di Vincenzo Italiano, che per ampi tratti di partita si è fatta preferire ai padroni di casa ma che torna a casa con un solo punto che porta il Bologna a quota 22. Juventus ora a 27 punti, quinta in classifica.