Lorenzo Lucca cita il cantautore Lucio Corsi, fresco di secondo posto al 'Festival di Sanremo' nonché rappresentante italiano al prossimo Euovision, per scusarsi con tutta l'Udinese per il comportamento tenuto ieri sera allo Stadio Via del Mare di Lecce. Quando, dopo l'assegnazione di un calcio di rigore in favore dei friulani, ha preso la palla in mano in maniera prepotente senza voler sentire le ragioni dei compagni che cercavano di farlo ragionare sul chi dovesse realmente tirare il penalty, ovvero il rigorista designato Florian Thauvin. "Volevo essere un duro però, da solo, non sono nessuno", ha scritto il gigante bianconero su Instagram.