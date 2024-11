Completamente ristabilito dopo l'infortunio subito nelle scorse settimana, Stanislav Lobotka è tornato a macinare chilometri in campo domenica sera, nell'ultima parte del big match tra Inter e Napoli: "Mi sento bene, pensavo di stare peggio - ha detto il cervello del centrocampo di Conte dal ritiro della nazionale slovacca -. Non è stato facile entrare in partita. Non ho sentito dolori muscolari, questa è la cosa più importante".