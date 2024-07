Tete Morente, nuovo attaccante del Lecce, ha parlato in conferenza stampa quest'oggi, presentandosi ai tifosi giallorossi. C'è stato il modo per toccare anche il tasto delle prime partite che la truppa di Gotti andrà ad affrontare: "È un piacere giocare subito con squadre forti come Atalanta e Inter. Vengo qui con tanti stimoli, uno su tutti fare gol”.

Ti ispiri a Ronaldo, vero?

“Soprattutto per come lavora. Per la sua mentalità, ha ancora tanta fame. Io come lui non mi arrendo e voglio dare il massimo. Mi considero un giocatore potente con molta rapidità soprattutto nell'1vs1”.