Basteranno 73 punti per arrivare in Champions League? Di fronte a questa domanda, Maurizio Sarri, tecnico della lanciatissima Lazio, preferisce non sbilanciarsi ricordando un episodio storico per lui amaro: "La media è come la media del pollo. Se c'è un pollo per 10 persone e lo mangia tutto uno gli altri 9 hanno fame. Stai parlando con uno che ha perso un campionato con 91 punti, non è mai successo. Della media me ne faccio poco. La competizione aumenta le prestazioni di tutte le squadre, poi i punteggi dipendono dalla quota salvezza: in base al rendimento delle squadre che lottano per retrocedere, si alza o abbassa la soglia. Ogni campionato ha una storia a sé”.