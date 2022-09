Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, dopo la sconfitta col Napoli è intervenuto ai microfoni di DAZN: "Ci siamo abbassati, abbiamo fatto prendere campo al Napoli e quando palleggiano loro diventa dura. Siamo andati più in attesa in densità che andando a coprire la palla. Il Napoli è una squadra forte, si può perdere in qualsiasi modo, ma non si può fare a meno degli episodi che hanno inciso così tanto sul risultato che vanno presi in considerazione. Poi la squadra però ha reagito, è andata vicino al gol, mi pare che il divario con le grandi squadre si sia ridotto".

Di quali episodi parla? Della gomitata di Mario Rui?

"Partirei anche da prima. Se guardate bene il gol su angolo del Napoli Kim spinge a due mani Luis Alberto. Non so se era partita la palla, ma anche se non era partita l'arbitro deve fermare la corsa e dare il tempo. Io spero che l'arbitro sia veramente scarso, ma devono essere in due perché anche alla Var, non richiamare per un episodio simile... Sul rigore, gomitata in pieno mento, non c'è bisogno neanche che commenti. Se guardi la conduzione era una partita corretta e ha trovato il modo di ammonirci tutti. Ma è una storia vecchia. Dalla prima partita col Bologna, in cui forse siamo andato in eccesso a livello di proteste, addirittura venne una partita dopo un arbitro già nel sottopassaggio a dire che ci eravamo comportati male e ce la fece pagare. Rocchi deve intervenire in maniera pesante".