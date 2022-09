Il centrocampista serbo della Lazio Sergej Milinkovic-Savic ha commentato ai canali ufficiali della società l'andamento predittivo di quel che accadrà: "Sarà un bel campionato, difficile e con tante squadre raccolte in pochi punti come avvenuto lo scorso anno quando fino alla fine non si sapeva chi avrebbe vinto lo scudetto e chi sarebbe retrocesso”.

Hai iniziato la nuova stagione con tre assist senza però andare in gol. Credi che i tuoi compiti in campo siamo leggermente variati?

“No, in questa stagione sono partito con gli assist mentre lo scorso anno avevo segnato subito alla prima di campionato. L’importante è sempre vincere, non chi segni”.