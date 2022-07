Felipe Anderson ha parlato in conferenza stampa durante il secondo giorno di ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore. "Io sto bene e sono molto motivato. Ho trovato i compagni carichi e felici - le sue parole -. Sono giorni difficili di lavoro ma già abbiamo in mente le cose imparate dall’anno scorso. Vogliamo comandare la partita contro chiunque, siamo ambiziosi e vogliamo stare più in alto possibile”.