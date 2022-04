La Salernitana ci crede ancora e con un bacio della Dea bendata torna a casa dalla Dacia Arena di Udine con tre punti a discapito dell'Udinese che si lascia beffare all'ultimo respiro. Gli uomini di Davide Nicola dopo una partita parecchio concitata, specie sul finale, dove sono piovute le ammonizioni, passano in vantaggio con Verdi. L’ex Toro infatti al 93esimo inchioda Silvestri dopo una bella cavalcata di Ederson che in contropiede sfugge alle trame dei padroni di casa e serve Verdi che non lascia scampo all’estremo difensore di Cioffi. Salernitana penultimo a 22 punti come Genoa e Venezia.