Vittoria importante per la Lazio che continua la sua scalata verso la zona coppe. I biancocelesti si sono imposti per 2-0 sul campo del Sassuolo grazie alle reti realizzate nel primo tempo da Felipe Anderson e Luis Alberto. Nella ripresa non sono mancate le occasioni per il tris, mentre i neroverdi sono apparsi in disarmo. Con questo risultato la Lazio aggancia l'Atalanta a quota 13 punti.