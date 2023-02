Ancora una sconfitta in campionato per la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che cade in casa 1-2 contro il Bologna. I viola in A, prima del successo in Coppa Italia con il Torino, erano reduci da due ko di fila e dall'ultimo pareggio contro la Lazio all'Olimpico, mentre la vittoria manca ormai dallo scorso 7 gennaio (2-1 contro il Sassuolo). Al Franchi stavolta i padroni di casa subiscono il gol su rigore di Orsolini al 14' e pareggiano momentaneamente con Saponara al 19'.