La Fiorentina riscatta prontamente l'uscita di scena dalla Coppa Italia centrando l'ottava vittoria consecutiva in campionato grazie all'1-0 imposto al Cagliari. Basta un gol di Danilo Cataldi, dedicato al compagno Edoardo Bove, per lanciare la squadra di Raffaele Palladino a quota 31 punti, alla pari con l'Inter. Per i sardi si interrompe una striscia di tre risultati utili di fila, cominciata col 3-3 al Milan e proseguita con il 2-2 a Genova e il successo sul Verona.