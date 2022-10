L'Udinese non si ferma più e riparte da dove aveva finito, ovvero vincendo ancora in rimonta, questa volta battendo l'Hellas Verona, sempre grazie a un colpo di testa nei minuti finali di Jaka Bijol, già giustiziere dell'Inter prima della sosta (di Beto il gol del momentaneo pareggio dopo il vantaggio di Doig nel primo tempo). E' il sesto successo di fila per i bianconeri di Andrea Sottil che, grazie alla migliore partenza di sempre in Serie A nelle prime otto giornate, si portano al terzo posto a -1 dalle due di testa, Napoli e Atalanta.