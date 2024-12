Con Fiorentina-Inter rinviata per il malore accusato da Edoardo Bove e la sconfitta della Lazio a Parma, è l'Atalanta l'unica squadra a tenere il passo del Napoli capolista, ieri vittorioso sul campo del Torino. La Dea fa suo il Monday Night Match della 14esima giornata di Serie A e si riporta a -1 da Antonio Conte battendo a domicilio la Roma grazie ai gol di Marten De Roon e dell'ex Nicolò Zaniolo nel giro di 20' tra 69esimo e 89esimo. Seconda sconfitta di fila in campionato per la squadra giallorossa dall'arrivo di Claudio Ranieri, ora solo a +2 sul terzultimo posto