L'Atalanta fallisce l'aggancio in classifica all'Inter, che dunque rimane quinta da sola, facendosi rimontare dalla Fiorentina nel Monday Night match della 30esima giornata di Serie A. Al Franchi, i bergamaschi chiudono il primo tempo in vantaggio grazie a un gol di Joakim Mæhle, al 37', ma nella ripresa incassano il pari da Cabral, glaciale nel trasformare un rigore assegnato da Marco Guida al termine di una lunghissima consultazione con il VAR conclusasi con l'on field review in cui è stato rilevato un fallo di mano in area di Toloi.