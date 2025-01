Thiago Motta ha commentato l’1-1 della Juventus contro l’Atalanta ai microfoni di Sky Sport, esprimendo orgoglio per la prova dei suoi giocatori nonostante la delusione per il risultato: "Per il risultato non siamo contenti - ha esordito -, ma riconosco lo sforzo e la prestazione. I ragazzi hanno disputato una grandissima partita, li ringrazio", le parole del tecnico bianconero.

"Non è la prima volta che facciamo grandi prestazioni. In ogni partita i ragazzi danno tutto. Conosciamo le difficoltà che abbiamo attraversato, ma nonostante questo continuano a fornire prove importanti. Il gol di Kalulu è stato il frutto di un'azione collettiva a cui hanno partecipato tutti. Ovviamente non possiamo essere soddisfatti del pareggio: giochiamo sempre per vincere, ma è giusto riconoscere l'impegno di questi ragazzi", ha assicurato.

Sulla posizione di Yildiz in campo: "Può cambiare durante la partita. Lui sa cosa fare in ogni ruolo e oggi l'ha dimostrato. Lo spirito di squadra non ci è mai mancato, anche se abbiamo pareggiato troppo. Non siamo contenti, perché lavoriamo per vincere, ma lo spirito è quello giusto. Kolo Muani? Non parlo di mercato. Può giocare con Vlahovic? Dusan sta recuperando e spero di averlo a disposizione per la prossima gara. Abbiamo tre giorni per prepararci al meglio", ha concluso.