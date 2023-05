"Come ormai siamo abituati, è una vigilia ricca di fatti extra-campo, ma noi siamo concentrati. Al resto pensano i nostri avvocati". Stuzzicato da Sky Sport prima del match di Europa League, Francesco Calvo risponde brevemente sulle inchieste che coinvolgono la Juventus ormai da diversi mesi: "Abbiamo letto tante sentenze anticipate in questi mesi, ma noi pensiamo al campo - assicura il Chief Football Officer bianconero -.

Siamo secondi in classifica e in una semifinale europea". Poi una piccola previsione sui tempi previsti per conoscere il futuro e la classifica della Juventus: "Dipende molto dall'esito del 22 maggio, se verranno prese in considerazione le nostre motivazioni".