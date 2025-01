Thiago Motta mette per un attimo in stand-by il campionato, dove domenica scorsa è arrivato l'ennesimo pareggio che ha frenato la rincorsa della Juve verso i posti utili per qualificarsi in Champions League: "Sono d'accordo che non perdiamo, ma non è vero che non vinciamo mai - ha puntualizzato il tecnico bianconero alla vigilia della semifinale di Supercoppa italiana contro il Milan -. Fa parte del gioco: alle volte abbiamo meritato, altre meno. Ci sono stati momenti diversi, per esempio contro la Fiorentina abbiamo fatto tante cose molto bene e ci è mancato di chiudere la partita, in altre partite le cose sono andate diversamente e fa parte del gioco. Di sicuro non siamo soddisfatti e la classifica dice che dobbiamo migliorare perché non vogliamo rimanere in quella posizione. Ma siamo concentrati in questa competizione, corta e importante, per raggiungere la finale".