"Dopo il vantaggio abbiamo gestito la partita e dobbiamo migliorare lì. In Serie A le partite sono tutte complicate, indipendentemente dalle squadre che affronteremo. Abbiamo lasciato quel piccolo spazio all'avversario di poter rientrare in partita. Abbiamo fatto fatica a chiudere la partita più che lasciare qualcosa al Cagliari", ha ammesso Thiago Motta a DAZN dopo l'1-1 incassato in casa col Cagliari nel lunch match domenicale, gara durante la quale il tecnico bianconero ha perso Koopmeiners per infortunio. Proprio sull'olandese, Motta poi aggiunge: "È uscito per un fastidio, si stava lamentando di un dolore. Vedremo come sta nei prossimi giorni".