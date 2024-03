Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, ha parlato così a Dazn dopo la sconfitta dell'Olimpico contro la Lazio: “Siamo la Juventus, se non credi nello scudetto non puoi giocare nella Juve (lo slogan iniziale). Ognuno deve imparare a gestire questa pressione, che è la cosa più bella che abbiamo nel calcio. Se non riusciamo a gestirla dobbiamo andare a giocare a calcetto, non nella Juventus”.

L'estremo difensore polacco ha poi aggiunto: "E’ un momento che ti fa capire che ognuno di noi deve dare di più per la Juventus. Siamo consapevoli che negli ultimi due mesi non abbiamo fatto abbastanza, è un momento negativo, duro e che fa male a tutti noi. Dobbiamo essere consapevoli degli obiettivi che abbiamo davanti. A livello di energia il gruppo è stato carico per 6 o 7 mesi perché avevamo il sogno scudetto, abbiamo fatto bene nella prima parte della stagione, poi quando ci è scappato questo sogno abbiamo perso qualcosa. Ma questa non può essere una scusa perché fare una vittoria in 9 partite non è una cosa da Juventus”.