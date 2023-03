L'esterno della Juventus Filip Kostic ha lasciato il ritiro della Serbia per fare ritorno a Torino. L'esterno classe 1992 soffre infatti di un problema al tendine d'Achille, che lo costringerà a non prendere parte all'impegno di domani con il Montenegro, match valido per le qualificazioni a Euro 2024. L'annuncio è stato dato dal ct serbo Dragan Stojkovic: "È un'infiammazione del tendine d'Achille. Non c'era bisogno di correre rischi e la decisione è stata per lui di tornare al club. Non sarà in gruppo per la partita di domani".