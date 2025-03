Stop per Francisco Conceicao in casa Juventus. In seguito a un fastidio muscolare alla coscia destra, questa mattina l'esterno portoghese è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il JMedical: gli esami, informa il club bianconero, hanno evidenziato un'elongazione del bicipite femorale. Secondo quanto filtra, il classe 2002 dovrebbe restare ai box per una decina di giorni e tornare quindi a disposizione dopo la sosta.