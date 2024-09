Assistman per il secondo gol di Dusan Vlahovic nel tris calato dalla Juve sul campo del Genoa, Teun Koopmeiners predica calma rispetto ai discorsi scudetto che si fanno attorno ai bianconeri, attualmente in vetta alla classifica in attesa delle risposto di Torino e Napoli: "Quando hai una squadra nuova è importante guardare gara per gara, è sicuro che vogliamo sempre vincere. Ma dobbiamo anche imparare. Siamo sulla strada giusta".