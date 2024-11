Ospite al 'Charity Gala Dinner' di Milano, Cristiano Giuntoli si è soffermato con Sky Sport per fare un primo bilancio sulla stagione della Juve: "Il fatto che ci siano tante squadre in cima alla classifica è bello, porta interesse - la riflessione del direttore sportivo bianconero -. Noi abbiamo bisogno di tempo, abbiamo avuto qualche infortunio di troppo. Ma siamo ancora lì, cercando di far emozionare e di non smettere mai di sognare. Dobbiamo continuare così, pensando che il lavoro ci porti sempre più in alto".

Parlando del mercato, Giuntoli non si sbottona rispetto al possibile innesto in difesa a gennaio: "Ci stiamo guardando intorno, il mercato di gennaio è molto particolare. Siamo alla finestra, valutiamo alcune situazioni, aspettiamo il momento giusto".