“Chiesa fa parte della Juventus in questo momento, vedremo...". Questa la battuta laconica rilasciata ai cronisti nel ritiro bianconero di Herzogenaurach da Thiago Motta, tecnico della Vecchia Signora, sulla situazione dell'esterno italiano, che viene descritto dai media italiani ormai con le valigie in mano, pronto a lasciare Torino. Su di lui, stando a radiomercato, ci sarebbe soprattutto il Napoli, con l'Inter che, invece, fiuta il colpo nel 2025 a parametro zero.