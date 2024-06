Con l'organico al completo, la Juve avrebbe potuto dire la sua fino alla fine per lo scudetto. E' il pensiero espresso da Gleison Bremer, difensore bianconero, nel corso di un'intervista esclusiva rilasciata a Marca.com: "Anche questa stagione è stata un po’ atipica - la premessa del brasiliano -. Fagioli e Pogba sono due giocatori di altissimo livello e due persone importanti che apprezzo. Pogba, anche se non era al 100%, ogni volta che giocava è stato un aiuto importante. Non so cosa sia successo, ma purtroppo è risultato positivo all'antidoping ed è stato punito. Qualcosa di simile è successo con Fagioli. Per me è come un 'fratello', abbiamo passato tanto tempo insieme e, per fortuna, ha potuto giocare di nuovo nell'ultima parte della stagione. È un peccato perché con tutto il gruppo a disposizione non posso dire che saremmo campioni., ma avremmo lottato per lo scudetto".