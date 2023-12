La Juventus batte il Monza 2-1 al termine di una partita incredibile e vola in testa alla classifica di Serie A in attesa di Napoli-Inter. La squadra bianconera passa in vantaggio nel primo tempo grazie al colpo di testa di Rabiot, qualche secondo dopo il doppio miracolo di Di Gregorio, capace di neutralizzare il rigore di Vlahovic e di superarsi anche sul tentativo del serbo sulla successiva respinta.

Al termine di una partita bloccata nel finale succede davvero di tutto: prima il nerazzurro Valentin Carboni trova la sua prima rete in Serie A con un cross che si insacca alle spalle di Szczesny, poi al 94esimo arriva il 2-1 definitivo di Gatti. La Juventus sale così a quota 33 punti, a più uno sull'Inter.