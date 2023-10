Un calcio di rigore assegnato praticamente a pochi secondi dalla fine della partita vale alla Lazio il terzo successo consecutivo in campionato. Nel Monday Night della decima giornata di Serie A, la formazione di Maurizio Sarri supera la Fiorentina al 95esimo minuto grazie alla trasformazione dagli undici metri di Ciro Immobile, che entrato dalla panchina ha realizzato con freddezza il penalty assegnato per fallo di mano di Nikola Milenkovic, dopo che i viola si sono visti annullare una rete di Lucas Beltran per fallo di mano e colpito un palo sempre con l'argentino. Con questa vittoria, la Lazio si porta a quota 16 in classifica, ad un punto proprio dai gigliati.