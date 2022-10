La Juventus si mette alle spalle l'amarezza per l'uscita di scena dalla Champions League tornando alla vittoria, seppur di stretto margine, in campionato. Nel secondo match del sabato della dodicesima giornata di Serie A, i bianconeri superano il Lecce al Via del Mare per 1-0, grazie ad un gol figlio della 'linea verde': al minuto 73, Samuel Iling-Junior trova il suo terzo assist in due partite dopo pochi istanti dal suo ingresso in campo, servendo Nicolò Fagioli che trova una bella conclusione a giro che lascia immobile il portiere salentino Vladimiro Falcone. Vittoria che vale per la Juventus l'ennesimo, momentaneo sorpasso all'Inter in classifica.