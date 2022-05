Terza vittoria di fila per il Napoli che saluta il Maradona battendo 3-0 il Genoa. In gol Osimhen all'11', Insigne su rigore al 65' e Lobotka all'81'. Standing ovation e cori all'88' per il capitano degli azzurri, all'ultima casalinga con la maglia dei partenopei e sostituito con Elmas. La squadra di Spalletti sale così a quota 76 punti a meno 2 dall'Inter seconda, mentre il Genoa rimane penultimo con 28 punti, a meno 1 dal Cagliari e a meno 3 dalla Salernitana. In casa di vittoria o sconfitta stasera del Cagliari contro l'Inter i rossoblu sarebbero matematicamente retrocessi in B, mentre con un pareggio alla Sardegna Arena si aprirebbe lo scenario, complicatissimo, dell'arrivo a tre a pari punti, che salverebbe la squadra di Blessin per la classifica avulsa e condannerebbe alla serie cadetta le altre due contendenti.